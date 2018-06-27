Вперше за 12 років відбудеться офіційний візит до Ірландії на рівні МЗС

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Київ • УНН

 • 8816 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. 27-28 червня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з офіційним візитом в Ірландії (м.Дублін). Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“Візит відбудеться після 12-річної перерви з часу останнього візиту до Ірландії міністра закордонних справ України”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, програмою перебування міністра у м. Дублін передбачено проведення переговорів з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене та головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом. Павло Клімкін виступить у спільному комітеті у закордонних справах, торгівлі та оборони парламенту Ірландії та в Інституті міжнародних та європейських справ Ірландії. Крім того, міністр проведе зустріч з українською громадою Ірландії.

Під час візиту заплановане інтерв’ю глави зовнішньополітичного відомства України провідному ірландському виданню The Irish Times.

Нагадаємо, востаннє офіційний візит міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка до Ірландії відбувся упродовж 7-8 лютого 2006 року.

Як повідомляв УНН, 16 травня у Дубліні відбулась 46-а Європейська регіональна конференція Інтерполу.

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