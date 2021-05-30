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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Вперше в клубній історії: визначився заключний новачок АПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Матчем “Суонсі” — “Брентфорд” завершився плей-офф англійського футбольного Чемпіоншипу, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Вперше в клубній історії: визначився заключний новачок АПЛ

Що відомо

У фіналі плей-офф Чемпіоншипа команда обіграла “Суонсі” з рахунком 2:0.

Деталі

Таким чином, “Брентфорд” став третім клубом, який виступить в АПЛ у новому сезоні після “Норвіча” та “Вотфорда”.

За підсумками регулярного сезону Чемпіоншипа “Брентфорд” в 46 матчах набрав 87 очок і посів третє місце в турнірній таблиці.

Доповнення

“Брентфорд” вперше зіграє в АПЛ, яка була заснована 27 травня 1992 року. В останній раз “Брентфорд” виходив у вищий дивізіон чемпіонату Англії в сезоні-1934/1935 років.

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