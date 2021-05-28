Вперше в кар'єрі: українка пробилася до основної сітки "Ролан Гаррос"

Що відомо

У фіналі кваліфікації наша співвітчизниця впевнено перемогла у двох сетах Жаклін Крістіан із Румунії — 6:4, 6:1.

Деталі

Досі найкращими результатами Калініної на “Ролан Гарросі” були виходи у друге коло кваліфікації (2018 — 2020 роки).

Варто відзначити, що наш Ілля Марченко не зміг пробитися в основу “Ролан Гарроса”. У фіналі кваліфікації його зупинив Ботік Ван Де Сандсхулп — 6:1, 6:2.

Доповнення

Основна сітка Відкритого чемпіонату Франції з тенісу триватиме з 30 травня по 13 червня.