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The Guardian

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Вперше в кар'єрі: українка пробилася до основної сітки "Ролан Гаррос"

Київ • УНН

 • 12924 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Представниця українського тенісу Ангеліна Калініна вперше в своїй кар’єрі пробилася в основу другого турніру сезону з серії "Великого шолому" – "Ролан Гаррос", передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Вперше в кар'єрі: українка пробилася до основної сітки "Ролан Гаррос"

Що відомо

У фіналі кваліфікації наша співвітчизниця впевнено перемогла у двох сетах Жаклін Крістіан із Румунії — 6:4, 6:1.

Деталі

Досі найкращими результатами Калініної на “Ролан Гарросі” були виходи у друге коло кваліфікації (2018 — 2020 роки).
Варто відзначити, що наш Ілля Марченко не зміг пробитися в основу “Ролан Гарроса”. У фіналі кваліфікації його зупинив Ботік Ван Де Сандсхулп — 6:1, 6:2.

Доповнення

Основна сітка Відкритого чемпіонату Франції з тенісу триватиме з 30 травня по 13 червня.

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