Воєнні злочини не залишаться безкарними - Мін'юст
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні народні депутати України ухвалили за основу законопроект щодо покарання воєнних злочинців. У Мін'юсті пояснили основні засади закону і його роль у державі, передає УНН.
Заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook пояснив, що воєнні злочини не мають терміну давності, а це означає, що російські найманці не зможуть уникнути відповідальності, не залежно від того, коли настане деокупація Криму і Донбасу.
Також воєнні злочинці не можуть бути амністровані - це загальний принцип міжнародного кримінального права. Тож за будь-яких умов чи домовленостей ці злочини не залишуться безкарними.
За словами Петухова, покарання має зазнати найвищє керівництво РФ, яке спланувало і реалізувало агресію проти України; російські військові і найманці, які катують наших військовополонених і цивільних осіб. Також - російська окупаційна адміністрація Криму та Донбасу, яка безпосередньо здійснює політику переслідування цивільного населення. Також російська ФСБ, так звані суди і прокуратура в анексованому Криму.
Нагадаємо, сьогодні Рада ухвалила за основу законопроект щодо покарання воєнних злочинців.