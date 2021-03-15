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Вовк в овечій шкурі: чи потребує захисту шведський виробник вантажівок Scania в Україні

Вовк в овечій шкурі: чи потребує захисту шведський виробник вантажівок Scania в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Інвестиційний клімат у державі залежить від багатьох факторів. Але вважати інвесторами лише великі іноземні компанії – вкрай токсичне уявлення про тих, хто платить податки та створює робочі місця в Україні. Маються на увазі українські підприємці, інтереси яких вже тривалий час залишаються поза увагою української влади. Показовим у цьому розрізі є конфлікт представництва шведського виробника вантажівок Scania з колишнім дилером — українським підприємством "Журавлина", повідомляє УНН.

Деталі

З самого початку Scania Україна винесла у публічний простір свій програний судовий конфлікт з колишнім дилером "Журавлина". Виплата компенсації за рішенням суду першої інстанції українській компанії становить 123 млн грн.

Окрім Посольства Швеції, Scania до захисту своїх інтересів підключила народних депутатів із Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. До цього парламентська ТСК захищала інвесторів, які мали проблеми з правоохоронними, податковими або іншими органами державної влади. Але в цьому кейсі іноземний інвестор Scania звернувся до народних депутатів із проханням захистити його від українського інвестора "Журавлина" та судової гілки влади. І замість заявленого нейтралітету в справі двох інвесторів ТСК пристала на бік Scania.

На думку першого віцепрезидента громадської організації “Український транспортний союз” Володимира Баліна, спроба дискредитації рішення суду першої інстанції є впливом на неупередженість майбутнього апеляційного суду. Окремо він зазначив, що дистриб’ютор Scania Україна використовує свій статус інвестора для тиску на політиків.

Юрист Ростислав Кравець своєю чергою вважає, що на щастя для українців із "Журавлини" та шведів зі Scania, будь-які рішення та заяви народних депутатів із ТСК не впливають на неупередженість судової гілки влади.

"Насправді, заяви комісії ні до чого не призводять. Все це має носити виключно тільки рекомендаційний або інформаційний характер. І що можуть засвідчити народні депутати, які не мають відповідної освіти, фахового рівня чи якоїсь підготовки, для того, щоб давати оцінку певним подіям або судовим рішенням? Це виключно суб’єктивна думка окремих народних депутатів", - вважає юрист.

Голова ТСК Галина Янченко зі свого боку вважає, що під час суду першої інстанції не були враховані окремі документи та докази. Однак, це можна пояснити не лише, наприклад, обґрунтованістю доказової бази з боку українського підприємства, але й проблемою у роботі адвокатів Scania, один із яких вже публічно погрожував кримінальною справою власнику "Журавлини" Олегу Політилу.

Адвокатські проблеми у Scania

Примітно, що як повідомляв раніше УНН, адвокат Станіслав Єна, який став підписантом апеляційної скарги у судовому процесі, згідно з матеріалами клопотання української компанії “Журавлина”, має проблеми щодо легітимності власних ордерів. 

Окрім інших недоліків і помилок у підготовлених ним документах, у Єни ймовірно можуть навіть бути проблеми з податками. Бо згідно з даними загальнодоступного Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, про Станіслава Єну немає записів як про учасника юридичної особи VB Partners. Це може свідчити про неправомірне внесення до Єдиного реєстру адвокатів України недостовірної інформації про те, що Єна здійснює адвокатську діяльність у цій організації. Натомість у його профайлі з Єдиного реєстру адвокатів України відсутня інформація про те, що він є адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально.

Але це не звільняє адвоката від обов’язку зареєструватися платником податків як самозайнята особа та платником Єдиного соціального внеску (ЄСВ). Тому умисно чи неумисно ухилившись від взяття на облік платником ЄСВ, Станіслав Єна цілком ймовірно зміг ухилитися і від самої сплати ЄСВ за період з липня 2017 року до грудня 2020 року. І мова може йти про десятки тисяч гривень. Тож УНН підготував запит до Державної податкової служби України для того, щоб з’ясувати, чи це дійсно так.

Доповнення

До слова, у Європі виник новий скандал, пов'язаний зі шведським виробником вантажівок Scania. Так, Reuters повідомляє, що Scania платила хабарі за виграш автобусних контрактів в Індії між 2013 і 2016 роками. 

Нагадаємо, що у 2017 році Європейська комісія оштрафувала шведський концерн Scania на 880 мільйонів євро за картельну змову.

А у 2018 році німецький концерн Volkswagen, до якого входить також і Scania, покарали за маніпуляції з програмним забезпеченням дизельних двигунів штрафом на суму один мільярд євро. Цей випадок дав старт низці подібних скандалів, який отримав назву "дизельгейт".

Раніше генеральний директор "Scania Україна" Хокан Йюде розповів, що попри економічну коронакризу, дистриб'ютор шведських вантажівок непогано заробляє в Україні: за цей рік вони збули тут ледве не рекордну кількість старих вантажівок і вантажівок із преміумсегмента. 

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