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Волк в овечьей шкуре: нуждается ли в защите шведский производитель грузовиков Scania в Украине

Волк в овечьей шкуре: нуждается ли в защите шведский производитель грузовиков Scania в Украине

Киев  •  УНН

 • 19859 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Инвестиционный климат в государстве зависит от многих факторов. Но считать инвесторами только крупные иностранные компании - крайне токсичное представление о тех, кто платит налоги и создает рабочие места в Украине. Имеются в виду украинские предприниматели, интересы которых уже долгое время остаются без внимания украинской власти. Показательным в этом разрезе является конфликт представительства шведского производителя грузовиков Scania с бывшим дилером - украинским предприятием "Журавлына", сообщает УНН.

Детали

С самого начала Scania Украина вынесла в публичное пространство свой проигранный судебный конфликт с бывшим дилером "Журавлына". Выплата компенсации по решению суда первой инстанции украинской компании составляет 123 млн грн.

Кроме Посольства Швеции, Scania к защите своих интересов подключила народных депутатов из Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов. До этого парламентская ВСК защищала инвесторов, которые имели проблемы с правоохранительными, налоговыми или другими органами государственной власти. Но в этом кейсе иностранный инвестор Scania обратился к народным депутатам с просьбой защитить его от украинского инвестора "Журавлына" и судебной ветви власти. И вместо заявленного нейтралитета в деле двух инвесторов ВСК приняла сторону Scania.

По мнению первого вице-президента общественной организации "Украинский транспортный союз" Владимира Балина, попытка дискредитации решения суда первой инстанции является влиянием на беспристрастность будущего апелляционного суда. Отдельно он отметил, что дистрибьютор Scania Украина использует свой статус инвестора для давления на политиков.

Юрист Ростислав Кравец в свою очередь считает, что к счастью для украинцев из "Журавлыны" и шведов со Scania, любые решения и заявления народных депутатов из ВСК не влияют на беспристрастность судебной ветви власти.

"На самом деле, заявления комиссии ни к чему не приводят. Все это должно носить исключительно только рекомендательный или информационный характер. И что могут засвидетельствовать народные депутаты, которые не имеют соответствующего образования, профессионального уровня или какой-то подготовки, для того, чтобы давать оценку определенным событиям или судебным решениям? Это исключительно субъективное мнение отдельных народных депутатов", - считает юрист.

Глава ВСК Галина Янченко со своей стороны считает, что во время первой инстанции не были учтены отдельные документы и доказательства. Однако, это можно объяснить не только, например, обоснованностью доказательной базы со стороны украинского предприятия, но и проблемой в работе адвокатов Scania, один из которых уже публично угрожал уголовным делом владельцу "Журавлыны" Олегу Политыло.

Адвокатские проблемы в Scania

Примечательно, что как сообщал ранее УНН, адвокат Станислав Ена, который стал подписантом апелляционной жалобы в судебном процессе, согласно материалам ходатайства украинской компании "Журавлына", имеет проблемы легитимности собственных ордеров.

Среди прочих недостатков и ошибок в подготовленных им документах, у Ены вероятно могут даже быть проблемы с налогами. Потому согласно данным общедоступного Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, о Станиславе Ене нет записей как об участнике юридического лица VB Partners. Это может свидетельствовать о неправомерном внесении в Единый реестр адвокатов Украины недостоверной информации о том, что Ена осуществляет адвокатскую деятельность в этой организации. Зато в его профайле из Единого реестра адвокатов Украины отсутствует информация о том, что он является адвокатом, который осуществляет свою деятельность индивидуально.

Но это не освобождает адвоката от обязанности зарегистрироваться плательщиком налогов как самозанятое лицо и плательщиком единого социального взноса (ЕСВ). Поэтому умышленно или неумышленно уклонившись от постановки на учет плательщиком ЕСВ, Станислав Ена вполне вероятно смог уклониться и от самой уплаты ЕСВ за период с июля 2017 по декабрь 2020 года. И речь может идти о десятках тысяч гривен. Поэтому УНН подготовил запрос в Государственную налоговую службу Украины для того, чтобы выяснить, действительно ли это так.

Дополнение

К слову, в Европе возник новый скандал, связанный со шведским производителем грузовиков Scania. Так, Reuters сообщает, что Scania платила взятки за выигрыш автобусных контрактов в Индии между 2013 и 2016 годами.

Напомним, что в 2017 году Европейская комиссия оштрафовала шведский концерн Scania на 880 миллионов евро за картельный сговор.

А в 2018 году немецкий концерн Volkswagen, в который входит также и Scania, наказали за манипуляции с программным обеспечением дизельных двигателей штрафом на сумму один миллиард евро. Этот случай дал старт череде подобных скандалов, который получил название "дизельгейт".

Ранее генеральный директор "Scania Украина" Хокан Йюде рассказал, что несмотря на экономический коронакризис, дистрибьютор шведских грузовиков неплохо зарабатывает в Украине: за этот год они сбыли здесь чуть ли не рекордное количество старых грузовиков и грузовиков из премиумсегмента.

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