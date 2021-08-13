Восьмиметровий липневий провал в Одесі досі не ліквідовано

Причини затримки комунальні служби пояснюють тим, що проведенню робіт заважає каналізаційний колектор, який не дозволяє проводити роботи екскаватором. Окрім цього, доводиться відкачувати воду, яка стікає в яму: каналізаційна труба відводить стоки з великої ділянки міста і відключати її не можна. Комунальники не дають прогнозів щодо термінів ліквідації провалу.

Відзначимо, що провал на тротуарі і проїжджій частині утворився 27 липня в районі Черемушок, на перехресті вулиць Іцхака Рабіна та Генерала Петрова. Місце обгороджено, автомобільний рух на перехресті ускладнено.

Нагадаємо

У ніч на 22 липня на Одесу обрушилася сильна злива, яка йшла з опівночі до раннього ранку. Були затоплені вулиці, під'їзди будинків, повалено десятки дерев, припинено авіасполучення, частково порушено енергопостачання, блокована робота електротранспорту. У результаті стихії опинилися частково затопленими території промринку "7-ий кілометр" і міжнародного аеропорту "Одеса". На вулиці Композитора Ніщинського обвалилася стіна будівлі. Потужний потік води, що йшов під час стихії з міста в море, значно пошкодив асфальт і плитку в прибережній зоні. У районі пляжу "Золотий берег" на схилах стався зсув. Мер Труханов повідомив про те, що через збільшення рівня води в Хаджибеївському лимані і загрозу прориву дамби Одеса була на межі катастрофи. За даними ДСНС, жертв у результаті стихії немає.