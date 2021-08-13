Восьмиметровий липневий провал в Одесі досі не ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Масштабний провал, що утворився в Одесі після липневої негоди, досі не ліквідовано, інформує УНН.
Причини затримки комунальні служби пояснюють тим, що проведенню робіт заважає каналізаційний колектор, який не дозволяє проводити роботи екскаватором. Окрім цього, доводиться відкачувати воду, яка стікає в яму: каналізаційна труба відводить стоки з великої ділянки міста і відключати її не можна. Комунальники не дають прогнозів щодо термінів ліквідації провалу.
Відзначимо, що провал на тротуарі і проїжджій частині утворився 27 липня в районі Черемушок, на перехресті вулиць Іцхака Рабіна та Генерала Петрова. Місце обгороджено, автомобільний рух на перехресті ускладнено.
Нагадаємо
У ніч на 22 липня на Одесу обрушилася сильна злива, яка йшла з опівночі до раннього ранку. Були затоплені вулиці, під'їзди будинків, повалено десятки дерев, припинено авіасполучення, частково порушено енергопостачання, блокована робота електротранспорту. У результаті стихії опинилися частково затопленими території промринку "7-ий кілометр" і міжнародного аеропорту "Одеса". На вулиці Композитора Ніщинського обвалилася стіна будівлі. Потужний потік води, що йшов під час стихії з міста в море, значно пошкодив асфальт і плитку в прибережній зоні. У районі пляжу "Золотий берег" на схилах стався зсув. Мер Труханов повідомив про те, що через збільшення рівня води в Хаджибеївському лимані і загрозу прориву дамби Одеса була на межі катастрофи. За даними ДСНС, жертв у результаті стихії немає.