Восьма перемога у восьми матчах: "Ліверпуль" завдав поразки "Лестеру"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У матчі восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" приймав "Лестер Сіті" в центральній баталії туру, повідомляє УНН.
Зустріч відбулася в Ліверпулі на стадіоні “Енфілд” і завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. На перерву команди пішли за переваги “Ліверпулю” 1:0 (відзначився Садіо Мане).
На 80 хвилині гол Меддісона дозволяв “лисицям” претендувати на заліковий бал, проте рятівником “мерсисайдців” виявися Джеймс Мілнер, який забив з пенальті на 5 додатковій хвилині до зустрічі.
Мерсисайдці, набравши 24 очка, очолюють турнірну таблицю Прем’єр-ліги з максимальним показником, “лисиці” (14) займають третє місце.
Крім того зазначимо, у 9-му турі “Лестер” 19 жовтня на домашньому стадіоні зіграє з “Бернлі”, а “Ліверпуль” на наступний день очікує гостьове випробовування із “Манчестер Юнайтед”.