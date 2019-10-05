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Восьмая победа в восьми матчах: "Ливерпуль" нанес поражение "Лестеру"

Киев • УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В матче восьмого тура Английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал "Лестер Сити" в центральной баталии тура, сообщает УНН.

Восьмая победа в восьми матчах: "Ливерпуль" нанес поражение "Лестеру"

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе “Энфилд” и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На перерыв команды ушли с преимуществом “Ливерпуля” 1:0 (отличился Садио Мане).

На 80 минуте гол Мэддисон позволял “лисам” претендовать на зачетный балл, однако спасителем “мерсисайдцев” оказался Джеймс Милнер, который забил с пенальти на 5 добавленной минуте к встрече.

Мерсисайдцы, набрав 24 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-лиги с максимальным показателем, “лисы” (14) занимают третье место.

Кроме того отметим, в 9-м туре “Лестер” 19 октября на домашнем стадионе сыграет с “Бернли”, а “Ливерпуль” на следующий день ожидает гостевое испытание с “Манчестер Юнайтед”.

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