Восени Україна "включить" річки, щоб розвантажити дороги - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Восени Верховна Рада повинна схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт. Про це у коментарі УНН розповів один з його ініціаторів, народний депутат Максим Пашковський.
"Ми очікуємо, що восени документ буде винесено у сесійну залу, і проголосований. Ключове завдання документу - включити річки, іншими словами: використовувати потенціал вітчизняних річок для вантажних і пасажирських перевезень. Шляхом залучення річки нам вдасться знизити навантаження з транспортних магістралей, і, отже, знизити руйнування наших доріг", - говорить депутат.
Він додав, що перевозити великогабаритні вантажі річкою ефективніше, ніж дорогами.
"Про це свідчить практика багатьох цивілізованих країн світу, де річка є такою ж транспортною артерією, як і дорога. А десь навіть ефективнішою, з точки зору транспортування великих обсягів вантажів. Того ж зерна, наприклад", - пояснив Пашковський.
Депутат нагадав, що після першого читання парламентарі внесли у проект ЗУ безліч поправок.
"Але всі вони розглянуті та враховані. Тому ми чекаємо, коли законопроект з'явиться на порядку денному", - сказав Пашковський.
Нагадаємо, на прийнятті закону про внутрішній водний транспорт наполягає Президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що це дозволить розвинути дешевий вид вантажних перевезень, і збереже українські автодороги.
Раніше також міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.
"Ми зможемо відновити українські підприємства і створити нові робочі місця", - зазначав міністр.