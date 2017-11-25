"Ворскла" у меншості завдала мінімальної поразки "Маріуполю"

На 30 хвилині господарі мали шанс змінити цифри на табло – простріл Сергія Болбата закінчився ударом В'ячеслава Танковського у стійку воріт Шуста. Гості відповіли дальнім пострілом Чеснакова. М'яч пролетів біля штанги.

На 55 хвилині "Ворскла" залишилась в меншості через другу жовту картку отриману Олександром Скляром. Стовідсоткову нагоду для взяття воріт полтавчани не реалізували на 78 хвилині. Контратака три в два закінчилася сейвом Худжамова після прострілу від Павла Ребенка. Вже наступний розіграш кутового ледь не увінчався голом – удар головою Чеснакова під поперечину ознаменувався ще одним порятунком Худжамова. Проте гості домоглися свого і Шарпар, пробивши з гострого кута, став автором єдиного голу у протистоянні – 0:1.

Відзначимо, що "Ворскла" перервала безвиграшну серію, яка складалася з п'яти поєдинків і з 25 очками втримує 4-й рядок. "Маріуполь" відстає на 5 пунктів – 7-ме місце.