"Ворскла" в меньшинстве нанесла минимальное поражение "Мариуполю"

На 30 минуте хозяева имели шанс изменить цифры на табло - прострел Сергея Болбата закончился ударом Вячеслава Танковского в стойку ворот Шуста. Гости ответили дальним выстрелом Чеснакова. Мяч пролетел у штанги.

На 55 минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве из-за второй желтой карточки, полученной Александром Скляром. Стопроцентную возможность для взятия ворот полтавчане не реализовали на 78 минуте. Контратака три в два закончилась сейвом Худжамова после прострела от Павла Ребенка. Уже следующий розыгрыш углового едва не увенчался голом - удар головой Чеснакова под перекладину ознаменовался еще одним спасением Худжамова. Однако гости добились своего и Шарпар, пробив с острого угла, стал автором единственного гола в противостоянии - 0:1.

Отметим, что "Ворскла" прервала безвыигрышную серию, которая состояла из пяти поединков и с 25 очками удерживает 4-ю строчку. "Мариуполь" отстает на 5 пунктов - 7-е место.