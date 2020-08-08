"Ворскла" оформила перший літній трансфер

Угода підписана на два повноцінних сезони. У "Ворсклі" хорватський легіонер найімовірніше виступатиме під 9-м номером, який звільнився після того, як команду залишив його земляк Шехіч.

У кар’єрі Пешича, окрім "Хайдука", який його виховав, також: австрійська "Аустрія" (Клагенфурт), клуби з батьківщини "Шибеник", "Задар" та "Спліт", румунське "Динамо" з Бухареста, а також казахстанські "Шахтар" (Караганда) і "Кайсар" (Кизилорда).

Як повідомляв УНН, кінцівку минулого сезону "Ворскла" проводила, виступаючи із молодіжним складом.