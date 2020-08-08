"Ворскла" оформила перший літній трансфер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вихованець школи сплітського "Хайдука" 28-річний хавбек Іван Пешич підписав контракт із футбольним клубом "Ворсклою". Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.
Угода підписана на два повноцінних сезони. У "Ворсклі" хорватський легіонер найімовірніше виступатиме під 9-м номером, який звільнився після того, як команду залишив його земляк Шехіч.
У кар’єрі Пешича, окрім "Хайдука", який його виховав, також: австрійська "Аустрія" (Клагенфурт), клуби з батьківщини "Шибеник", "Задар" та "Спліт", румунське "Динамо" з Бухареста, а також казахстанські "Шахтар" (Караганда) і "Кайсар" (Кизилорда).
Як повідомляв УНН, кінцівку минулого сезону "Ворскла" проводила, виступаючи із молодіжним складом.