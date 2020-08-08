"Ворскла" оформила первый летний трансфер
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Воспитанник школы сплитского "Хайдука" 28-летний хавбек Иван Пешич подписал контракт с футбольным клубом "Ворсклой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.
Соглашение подписано на два полноценных сезона. В "Ворскле" хорватский легионер скорее всего будет выступать под 9-м номером, который освободился после того, как команду покинул его земляк Шехич.
В карьере Пешича, кроме "Хайдука", который его воспитал, также: австрийская "Аустрия" (Клагенфурт), клубы с родины "Шибеник", "Задар" и "Сплит", румынское "Динамо" из Бухареста, а также казахстанские "Шахтер" (Караганда) и "Кайсар" (Кызылорда).
Как сообщал УНН, концовку в прошлом сезоне "Ворскла" проводила, выступая с молодежным составом.