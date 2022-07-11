Ворожий удар по Одещині: одна з ракет влучила у приватний будинок

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"Одещина. Оновлення інформації щодо ракетної атаки. Три ворожі літаки атакували область з Чорного моря 7 ракетами. Одна з них влучила в приватний будинок. Інформація попередня і уточнюється", – ідеться у повідомлені.

Нагадаємо

Раніше Братчук повідомляв, що російські окупанти випустили по Одещині чотири ракети.