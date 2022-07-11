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13:08 • 269 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 21258 просмотра

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Вражеский удар по Одесской области: одна из ракет попала в частный дом

Вражеский удар по Одесской области: одна из ракет попала в частный дом

Киев • УНН

 • 37043 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. По обновленным данным, российские оккупанты выпустили по Одесской области семь ракет – одна из них попала в частный дом. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачтук, информирует УНН.

Цитата

"Одесская область. Обновление информации о ракетной атаке. Три вражеских самолета атаковали область из Черного моря 7 ракетами. Одна из них попала в частный дом. Информация предварительная и уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Братчук сообщал, что российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты.

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