Вражеский удар по Одесской области: одна из ракет попала в частный дом

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"Одесская область. Обновление информации о ракетной атаке. Три вражеских самолета атаковали область из Черного моря 7 ракетами. Одна из них попала в частный дом. Информация предварительная и уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Братчук сообщал, что российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты.