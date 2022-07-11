Вражеский удар по Одесской области: одна из ракет попала в частный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По обновленным данным, российские оккупанты выпустили по Одесской области семь ракет – одна из них попала в частный дом. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Брачтук, информирует УНН.
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"Одесская область. Обновление информации о ракетной атаке. Три вражеских самолета атаковали область из Черного моря 7 ракетами. Одна из них попала в частный дом. Информация предварительная и уточняется", – говорится в сообщении.
Напомним
Ранее Братчук сообщал, что российские оккупанты выпустили по Одесской области четыре ракеты.