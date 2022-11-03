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Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів - Генштаб

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів - Генштаб

Київ • УНН

 • 199907 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Триває двісті п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів, передає УНН з посиланням на зведення від Генштабу ЗСУ.

Деталі

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

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