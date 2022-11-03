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Враг нанес удары по районам более 25 населенных пунктов - Генштаб

Враг нанес удары по районам более 25 населенных пунктов - Генштаб

Киев • УНН

 • 199906 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Продолжается двести пятьдесят третьи сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Враг нанес удары по районам более 25 населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку от Генштаба ВСУ.

Детали

В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг нанес удары по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Сохраняется угроза нанесения новых ударов и ударных БпЛА, в том числе и с территории республики беларусь.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

На других направлениях враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововладимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огиревце и Стрелеча. Враг применил ударный БпЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спорное и Звановка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 12 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 района скопления вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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