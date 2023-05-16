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Ворожа атака на Хмельниччину: рух залізницею відновлюють

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У Хмельницькій області відновлюють рух ділянкою залізниці після ворожої атаки 13 травня. Про це повідомили в Укрзалізниці, пише УНН.

Цитата

"Укрзалізниця отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня", - ідеться у повідомленні.⠀

Деталі

В Укрзалізниці зазначили, що всі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. "Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби наші додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом", - відзначили в УЗ.

Як повідомили у Хмельницькій ОВА, комісія ТЕБ та НС рекомендувала розглянути питання щодо відновлення руху залізничних перевезень на залізничній ділянці з 16 травня. Відповідне рішення підписав перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Рішення прийнято з врахуванням безпекової ситуації в області, зауважили в ОВА.

Нагадаємо

13 травня ворог атакував ударними дронами (БПЛА) об’єкт критичної інфраструктури Хмельниччини. У зв’язку з цим, в області був призупинений рух поїздів на окремій ділянці залізничних колій.

Українські Національні Новини

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