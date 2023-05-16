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Вражеская атака на Хмельницкую область: движение по железной дороге возобновляют

Киев • УНН

 • 728060 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В Хмельницкой области восстанавливают движение по участку железной дороги после вражеской атаки 13 мая. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Цитата

"Укрзализныця получила разрешение на возобновление движения по участку пути в Хмельницкой области, который был закрыт для пассажирских поездов после вражеского обстрела 13 мая", - говорится в сообщении.

Детали

В Укрзализныце отметили, что все последующие рейсы поедут своими традиционными маршрутами, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. "Для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток наши дополнительные электропоезда для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию", - отметили в УЗ.

Как сообщили в Хмельницкой ОВА, комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала рассмотреть вопрос о возобновлении движения железнодорожных перевозок на железнодорожном участке с 16 мая. Соответствующее решение подписал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. Решение принято с учетом ситуации с безопасностью в области, отметили в ОГА.

Напомним

13 мая враг атаковал ударными дронами (БПЛА) объект критической инфраструктуры Хмельницкой области. В связи с этим, в области было приостановлено движение поездов на отдельном участке железнодорожных путей.

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