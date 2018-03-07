Воротар Касільяс встановив два рекорди в Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голкіпер “Порту” Ікер Касільяс завдяки виступу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем"зумів оновити кілька рекордів турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
36-річний воротар попри виліт португальської команди з турніру залишив свої ворота в недоторканності, провівши 57-й сухий матч у турнірі, та оновив свій же рекорд за цим показником.
Друге місце посідає нідерландець Едвін ван дер Сар (51 сухий матч), який виступав за “Манчестер Юнайтед”, а на третій позиції розташувався воротар “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон (49).
Також Касільяс поліпшив рекорд за кількістю проведених ігор у Лізі чемпіонів — 167 (150 за “Реал” і 17 за “Порту”).
Зауважимо, що у складі мадридського “Реала” досвідчений воротар тричі вигравав Лігу чемпіонів.