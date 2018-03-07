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Воротар Касільяс встановив два рекорди в Лізі чемпіонів

Воротар Касільяс встановив два рекорди в Лізі чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Голкіпер “Порту” Ікер Касільяс завдяки виступу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем"зумів оновити кілька рекордів турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

36-річний воротар попри виліт португальської команди з турніру залишив свої ворота в недоторканності, провівши 57-й сухий матч у турнірі, та оновив свій же рекорд за цим показником.

Друге місце посідає нідерландець Едвін ван дер Сар (51 сухий матч), який виступав за “Манчестер Юнайтед”, а на третій позиції розташувався воротар “Ювентуса” Джанлуїджі Буффон (49).

Також Касільяс поліпшив рекорд за кількістю проведених ігор у Лізі чемпіонів — 167 (150 за “Реал” і 17 за “Порту”).

Зауважимо, що у складі мадридського “Реала” досвідчений воротар тричі вигравав Лігу чемпіонів.

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