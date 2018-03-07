Вратарь Касильяс установил два рекорда в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Голкипер “Порту” Икер Касильяс благодаря выступлению в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с “Ливерпулем” сумел обновить несколько рекордов турнира, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
36-летний вратарь несмотря на вылет португальской команды с турнира оставил свои ворота в неприкосновенности, проведя 57-й сухой матч в турнире, и обновил свой же рекорд по этому показателю.
Второе место занимает голландец Эдвин ван дер Сар (51 сухой матч), который выступал за “Манчестер Юнайтед”, а на третьей позиции расположился вратарь “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон (49).
Также Касильяс улучшил рекорд по количеству проведенных игр в Лиге чемпионов — 167 (150 за “Реал” и 17 за “Порту”).
Заметим, что в составе мадридского “Реала” опытный вратарь трижды выигрывал Лигу чемпионов.