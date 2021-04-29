Ворогові не порадиш: Фірманюк про життя під санкціями РНБО

Цитата:

"Бути під "санкціями" - це дуже великий стрес. По-перше, твої батьки і родичі живуть в стресі, по-друге, ділова репутація відлітає в великий мінус, доводиться витрачати багато енергії, пояснюючи, що до тебе немає претензій з боку закону. Твої партнери намагаються тебе цуратися, боячись, що зв'язок з тобою торкнеться їхньої ділової репутації. Ворогові не порадиш такої ситуації", - каже Фірманюк.

Деталі

При цьому тебе не перевіряють, а просто "травлять", розповідає він.

"За останні років десять я навіть не пам'ятаю, щоб мене допитували по якійсь справі навіть як свідка. Хоч я розумію, що якщо я буду голосно кричати, що у влади проти мене нічого немає, то такі справи можуть з'явитися. На жаль, це не рідкість у нас в країні. Але поки, і це факт, що до мене і моїх співробітників немає питань з боку силовиків. Ми просто не працюємо. Було 200 робочих місць, а стало 200 безробітних", - підкреслює Фірманюк.

Він повідомив, що буде оскаржувати санкції РНБО.

"Санкції обов'язково треба оскаржити, не так заради самої можливості працювати всередині України, а для відновлення ділової репутації. Але процедура оскарження - складна і вимагає великих ресурсів. Швидше за все, за часом санкції швидше закінчаться, ніж ми переможемо в судах. Але наше діло праве, і ми в собі впевнені", - вказує Фірманюк.

За його словами, їх діяльність полягає в логістиці і до контрабанди відношення не має. Зокрема вони обслуговують імпорт "Банкнотно-монетного двору Національного банку України".

"Наша спеціалізація - обслуговування дрібного і середнього бізнесу. Коли ви хочете щось привезти, але не знаєте, як. Ось ви і звертаєтесь до нас. Ми допомагаємо забрати ваш товар в Китаї і привезти його в Україну. Якщо треба, підберемо постачальника там. Якщо вам вантаж - терміново, то ми доставляємо його авіадоставкою, якщо ні, то морем або ж/д. Це і є логістика. Взяти ваш вантаж в точці "А" і доставити до точки "Б". Коли говорять, що ми - контрабандисти, для тих, хто розуміє нашу специфіку, це звучить смішно. Це як звинуватити у контрабанді "Укрпошту" за те, що в її посилках з Голландії пересилають наркотики. Так, серед наших клієнтів трапляються люди, які хочуть обдурити митницю і не сплатити податки. І ми на своєму терміналі в Одесі "ЛСЛ Одеса", який потрапив під санкції, робимо все, щоб митниці було комфортно виявляти такі порушення", - підкреслює він.

Доповнення

Повне інтерв'ю Фірманюка УНН читайте тут.