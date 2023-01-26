Ворог знову спробував вдарити по Одещині, крилату ракету збили - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Над Одещиною під час спроби здійснити чергову ракетну атаку російських військ ППО збила одну крилату ракету, випущену з літака, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака. Дякую ППО!" - написав Марченко.
Доповнення
Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомив, що в області ракети і закликав не ігнорувати тривогу.
Згодом сказав, що "небо чисте".