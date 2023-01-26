Ворог знову спробував вдарити по Одещині, крилату ракету збили - голова ОВА

Цитата

"Ворог ще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака. Дякую ППО!" - написав Марченко.

Доповнення

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram повідомив, що в області ракети і закликав не ігнорувати тривогу.

Згодом сказав, що "небо чисте".