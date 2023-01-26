Враг снова попытался ударить по Одесской области, крылатую ракету сбили - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Над Одесской областью при попытке осуществить очередную ракетную атаку российских войск ПВО сбила одну крылатую ракету, выпущенную с самолета, сообщил председатель Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, пишет УНН.
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"Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета. Спасибо ПВО!" - написал Марченко.
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Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщил, что в области ракеты и призвал не игнорировать тревогу.
Позже сказал, что "небо чистое".