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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг снова попытался ударить по Одесской области, крылатую ракету сбили - глава ОВА

Киев • УНН

 • 929863 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Над Одесской областью при попытке осуществить очередную ракетную атаку российских войск ПВО сбила одну крылатую ракету, выпущенную с самолета, сообщил председатель Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, пишет УНН.

Враг снова попытался ударить по Одесской области, крылатую ракету сбили - глава ОВА

Цитата

"Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета. Спасибо ПВО!" - написал Марченко.

Дополнение

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщил, что в области ракеты и призвал не игнорировать тревогу.

Позже сказал, что "небо чистое".

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