Враг снова попытался ударить по Одесской области, крылатую ракету сбили - глава ОВА

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"Враг еще раз пытался осуществить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки нашими подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная с самолета. Спасибо ПВО!" - написал Марченко.

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Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram сообщил, что в области ракеты и призвал не игнорировать тревогу.

Позже сказал, что "небо чистое".