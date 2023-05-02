Ворог на Запоріжжі атакував з авіації, артилерії та дронів, є четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали понад пів сотні ударів по Запорізькій області, поранено чертверо людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Терор цивільних на лінії вогню продовжується. За минулу добу ворог здійснив 56 обстрілів по 15 населеним пунктам: знову під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів, 51 артудар та три атаки БПЛА прийшлися по прифронтовим селам. Поранення отримали 4 людини", - написав він.
Зі слів Малашка, у Гуляйполі травмовано літніх жінок 1938 та 1942 р.н, та чоловіка 1972 р.н. й жінку 1973 р.н.
"Постраждалим невідкладно надано всю необхідну допомогу", - вказав голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів (знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.