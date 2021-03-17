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ВООЗ: за тиждень "британський" штам коронавірусу потрапив у ще 7 країн

ВООЗ: за тиждень "британський" штам коронавірусу потрапив у ще 7 країн

Київ • УНН

 • 12693 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Штам коронавірусу VOC 202012/01, який відрізняється вищою заразністю і виявлений спочатку у Великій Британії, був виявлений за тиждень ще в семи країнах, і їхня загальна кількість досягла 118. До 64 держав розширилася географія поширення штаму 501Y.V2, виявленого в ПАР, а штам P.1, присутність якого спочатку було виявлено у Бразилії і Японії, циркулює зараз в 38 країнах, повідомила в середу в Женеві Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), пише УНН.

Деталі

В її щотижневому епідеміологічному бюлетені зазначається, що на минулому тижні “кількість країн, які повідомили про різновиди вірусу, продовжило рости”. Так, штам VOC 202012/01 був виявлений ще в семи країнах, і в цілому 118 держав інформували ВООЗ про випадки зараження цим різновидом коронавірусу. Що стосується різновиду коронавірусу 501Y.V2, то з 8 березня він був виявлений додатково в шести країнах, і їх загальна кількість досягла зараз 64. Цей штам, згідно з наявними в ВООЗ відомостями, в півтора рази більше заразний, ніж початковий SARS-CoV-2. У свою чергу штам P.1 циркулює в 38 країнах, і за тиждень їх стало на шість більше. Його здатність інфікувати людей також розцінюється як більш висока.

У січні ВООЗ заявила, що виникнення нових варіантів коронавірусу було очікуваним, оскільки вірусам властиво постійно змінюватися. Комітет ВООЗ з надзвичайних ситуацій на своєму засіданні 14 січня закликав країни розширити наукові дослідження геномної послідовності мутуючих збудників захворювання, яке викликається коронавірусом, а також ділитися наявною інформацією з іншими державами. Як наголошується в епідеміологічному бюлетені ВООЗ, “потенціал вірусів до мутації зростає з частотою інфікування людей і тварин”, тому виключно важливе значення має зниження передачі всіх різновидів коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19, за допомогою застосування санітарних заходів, включаючи фізичне дистанціювання.

За даними ВООЗ, різновид коронавірусу VOC-202012/01 з’явився у Великій Британії у вересні минулого року. У ПАР штам 501Y.V2 присутній з початку серпня, а у Бразилії і Японії штам P.1 циркулює з грудня.

Раніше

Понад 3 млн випадків зараження коронавірусом було виявлено в світі на минулому тижні, захворюваність зросла на 10% в порівнянні з попередніми сімома днями. Ці відомості були наведені в опублікованому в середу в Женеві щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

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