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3 марта, 21:00 • 52331 просмотра

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ВОЗ: за неделю "британский" штамм коронавируса попал в еще 7 стран

ВОЗ: за неделю "британский" штамм коронавируса попал в еще 7 стран

Киев  •  УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Штамм коронавируса VOC 202012/01, отличающийся более высокой заразностью и обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен за неделю еще в семи странах, и их общее число достигло 118. До 64 государств расширилась география распространения штамма 501Y.V2, обнаруженного в ЮАР, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было выявлено в Бразилии и Японии, циркулирует сейчас в 38 странах, сообщила в среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.

Детали

В ее еженедельном эпидемиологическом бюллетене отмечается, что на минувшей неделе “число стран, сообщивших о разновидностях вируса, продолжило расти”. Так, штамм VOC 202012/01 был выявлен еще в семи странах, и в общей сложности 118 государств информировали ВОЗ о случаях заражения этой разновидностью коронавируса. Что касается разновидности коронавируса 501Y.V2, то с 8 марта она была обнаружена дополнительно в шести странах, и их общее число достигло сейчас 64. Этот штамм, согласно имеющимся в ВОЗ сведениям, в полтора раза более заразен, чем первоначальный SARS-CoV-2. В свою очередь штамм P.1 циркулирует в 38 странах, и за неделю их стало на шесть больше. Его способность инфицировать людей также расценивается как более высокая.

В январе ВОЗ заявила, что возникновение новых вариантов коронавируса было ожидаемым, поскольку вирусам свойственно постоянно изменяться. Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами. Как отмечается в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, “потенциал вирусов к мутации возрастает с частотой инфицирования людей и животных”, поэтому исключительно важное значение имеет снижение передачи всех разновидностей коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, посредством применения санитарных мер, включая физическое дистанцирование.

По данным ВОЗ, разновидность коронавируса VOC-202012/01 появилась в Великобритании в сентябре прошлого года. В ЮАР штамм 501Y.V2 присутствует с начала августа, а в Бразилии и Японии штамм P.1 циркулирует с декабря.

Ранее

Более 3 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 10% по сравнению с предшествующими семью днями. Эти сведения были приведены в опубликованном в среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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