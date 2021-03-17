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ВООЗ: захворюванність COVID-19 за тиждень зросла у світі на 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад 3 млн випадків зараження коронавірусом було виявлено у світі на минулому тижні, захворюваність зросла на 10% в порівнянні з попередніми сімома днями. Ці відомості наведені в опублікованому в середу в Женеві щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пише УНН.

Деталі

“Нових випадків захворювання стає все більше у світі. Минулого тижня зростання склало 10%, а кількість інфікованих перевищила 3 млн”, — зазначила організація. У ВООЗ нагадали в зв’язку з цим, що на початку січня захворюваність досягла пікових значень (майже 5 млн нових випадків інфікування за тиждень), проте потім — в другій половині лютого — вона знизилася до приблизно 2,5 млн випадків за тиждень.

Згідно епідеміологічного бюлетеня ВООЗ, з 8 по 14 березня в світі були зареєстровано 3 033 213 інфікованих і 58 698 смертей. Станом на 14 березня всього нараховувалося 119 212 530 випадків інфікування і 2 642 612 випадків смерті пацієнтів.

Особливо помітним зростання захворюваності з 8 по 14 березня було в Південно-Східній Азії (на 19%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 19%) і Східному Середземномор’ї (на 14%), а також в Північній і Південній Америці (на 13% ). Смертність зросла в Західно-Тихоокеанському регіоні (на 14%) і Східному Середземномор’ї (на 7%), але при цьому скоротилася в інших регіонах. Загальне зниження смертності в світі склало за тиждень 3%.

У Північній і Південній Америці за сім днів заразилися понад 1,2 млн осіб і померло понад 30 тис. У Європі зареєстровано понад 1,2 млн нових випадків інфікування і більше 20 тис. летальних випадків. У Східному Середземномор’ї лікарі виявили більше 251 тис. інфікованих, померли понад 2,9 тис. осіб.

У Бразилії кількість інфікованих збільшилася за тиждень більш ніж на 494 тис. Далі йдуть США (понад 461 тис. нових випадків), Франція (понад 161 тис.), Італія (більш 159 тис.), Індія (понад 148 тис.), Польща (понад 111 тис.), Туреччина (понад 96 тис.), Чехія (понад 77 тис.), Німеччина (понад 69 тис.), Росія (понад 67 тис.).

Довідка

Згідно з офіційною статистикою ВООЗ — у світі 119 960 700 випадків захворювання, 2 656 822 особи загинули.

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