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Шахед-136

ВООЗ рекомендує зменшити дозу вакцини Pfizer для дітей віком до 12 років

ВООЗ рекомендує зменшити дозу вакцини Pfizer для дітей віком до 12 років

Київ • УНН

 • 19224 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю рекомендувала зменшити дозу вакцини Pfizer проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рекомендація з'явилася після того, як Стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації провела в середу нараду для оцінки вакцини.

Рекомендована доза для молодшого населення становить 10 мкг замість 30 мкг, пропонованих особам віком 12 років і більше.

"Ця вікова група (5-11 років) відноситься до групи з найнижчим пріоритетом вакцинації, за винятком дітей із супутніми захворюваннями", - заявив на брифінгу голова SAGE Алехандро Кравіото.

Щеплення Pfizer/BioNTech вже дозволені для використання у віковій групі у кількох країнах, включаючи США, Канаду, Ізраїль та Європейський Союз

Директор ВООЗ з вакцин Кейт О'Брайєн заявила, що жодних побоювань щодо безпеки застосування вакцини Pfizer у дітей віком від 5 до 11 років у ході клінічних випробувань не виникало.

Група також рекомендувала вводити бустерні дози вакцини Pfizer через 4-6 місяців після завершення первинної серії вакцинації у пріоритетних групах, таких як люди похилого віку та медичні працівники.

Країнам з помірним або високим рівнем вакцинації слід приділяти пріоритетну увагу наявним постачанням вакцин, щоб спочатку забезпечити високе охоплення бустерною дозою в групах високого ризику, перш ніж пропонувати дози вакцини групам нижчого ризику.

Група заявила, що рекомендація щодо використання бустерної дози Pfizer призначена тільки для певних пріоритетних груп і що вона не схвалює "необмежене" використання у всіх вікових групах.

"У нас поки що немає доказів необхідності або доказів ефективності бустерів (у дітей молодше 12 років)", — заявила О'Брайєн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вакцина проти "Омікрону" з'явиться навесні цього року – глава Pfizer

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