ВОЗ рекомендует уменьшить дозу вакцины Pfizer для детей в возрасте до 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Всемирная организация здравоохранения в пятницу рекомендовала уменьшить дозу вакцины Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Рекомендация появилась после того, как Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации провела в среду совещание для оценки вакцины.
Рекомендуемая доза для младшего населения составляет 10 мкг вместо 30 мкг, предлагаемая лицам в возрасте 12 лет и более.
"Эта возрастная группа (5-11 лет) относится к группе с самым низким приоритетом вакцинации, за исключением детей с сопутствующими заболеваниями", - заявил на брифинге председатель SAGE Алехандро Кравиото.
Прививки Pfizer/BioNTech уже разрешены для использования в возрастной группе в нескольких странах, включая США, Канаду, Израиль и Европейский Союз
Директор ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен заявила, что никаких опасений относительно безопасности применения вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ходе клинических испытаний не возникало.
Группа также рекомендовала вводить бустерные дозы вакцины Pfizer через 4-6 месяцев после завершения первичной серии вакцинации в приоритетных группах, таких как пожилые люди и медицинские работники.
Странам с умеренным или высоким уровнем вакцинации следует уделять приоритетное внимание имеющимся поставкам вакцин, чтобы сначала обеспечить высокий охват бустерной дозой в группах высокого риска, прежде чем предлагать дозы вакцины группам более низкого риска.
Группа заявила, что рекомендация по использованию бустерной дозы Pfizer предназначена только для определенных приоритетных групп и что она не одобряет "неограниченное" использование во всех возрастных группах.
"У нас пока нет доказательств необходимости или доказательств эффективности бустеров (у детей младше 12 лет)", — заявила О'Брайен.
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