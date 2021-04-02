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Вони не варті уваги: російський журналіст Познер прокоментував протести через його приїзд до Грузії

Вони не варті уваги: російський журналіст Познер прокоментував протести через його приїзд до Грузії

Київ • УНН

 • 18344 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Російський журналіст Володимир Познер на своєму офіційному сайті прокоментував акцію протесту, яка напередодні пройшла в Тбілісі через його приїзд, передає УНН.

Цитата

“Я хотів би пояснити, чому нікому з (журналістів) я не дав коментарі з приводу того, що сталося в Тбілісі, не прийняв нічиє запрошення прийти в програму. Пояснення просте і, як мені здається, очевидне: ті люди, які влаштували цей шабаш, не варті уваги. Багато честі. Ось тому мовчу і мовчати буду”, — сказав Познер.

Що передувало

Володимир Познер і кілька десятків його гостей приїхали в Тбілісі 31 березня, щоб відсвяткувати день народження телеведучого. У готелі, де вони зупинилися, почалася акція протесту. Познер був змушений перебратися в інший готель, а потім покинув країну та повернувся до РФ.

Контекст

У 2017 році в інтерв’ю грузинському телеканалу “Імеді” Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були “жахливими”. “Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам’ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав”, — цитувало Познера грузинське видання “Сова”. Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

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