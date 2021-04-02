Вони не варті уваги: російський журналіст Познер прокоментував протести через його приїзд до Грузії

Цитата
“Я хотів би пояснити, чому нікому з (журналістів) я не дав коментарі з приводу того, що сталося в Тбілісі, не прийняв нічиє запрошення прийти в програму. Пояснення просте і, як мені здається, очевидне: ті люди, які влаштували цей шабаш, не варті уваги. Багато честі. Ось тому мовчу і мовчати буду”, — сказав Познер.
Що передувало
Володимир Познер і кілька десятків його гостей приїхали в Тбілісі 31 березня, щоб відсвяткувати день народження телеведучого. У готелі, де вони зупинилися, почалася акція протесту. Познер був змушений перебратися в інший готель, а потім покинув країну та повернувся до РФ.
Контекст
У 2017 році в інтерв’ю грузинському телеканалу “Імеді” Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були “жахливими”. “Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам’ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав”, — цитувало Познера грузинське видання “Сова”. Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.