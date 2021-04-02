Вони не варті уваги: російський журналіст Познер прокоментував протести через його приїзд до Грузії

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“Я хотів би пояснити, чому нікому з (журналістів) я не дав коментарі з приводу того, що сталося в Тбілісі, не прийняв нічиє запрошення прийти в програму. Пояснення просте і, як мені здається, очевидне: ті люди, які влаштували цей шабаш, не варті уваги. Багато честі. Ось тому мовчу і мовчати буду”, — сказав Познер.

Що передувало

Володимир Познер і кілька десятків його гостей приїхали в Тбілісі 31 березня, щоб відсвяткувати день народження телеведучого. У готелі, де вони зупинилися, почалася акція протесту. Познер був змушений перебратися в інший готель, а потім покинув країну та повернувся до РФ.