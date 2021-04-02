Они не стоят внимания: российский журналист Познер прокомментировал протесты из-за его приезда в Грузию

Цитата
“Я хотел бы объяснить, почему никому из (журналистов) я не дал комментарии по поводу того, что произошло в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидно: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Потому молчу и молчать буду”, — сказал Познер.
Что предшествовало
Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения телеведущего. В отеле, где они остановились, началась акция протеста. Познер был вынужден перебраться в другой отель, а затем покинул страну и вернулся в РФ.
Контекст
В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу “Имеди” Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазами были “ужасными”. “Драк было очень много при мне. О абхазах грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, они неполноценны. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал”, — цитировало Познера грузинское издание “Сова”. Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.