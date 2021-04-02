Они не стоят внимания: российский журналист Познер прокомментировал протесты из-за его приезда в Грузию

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52263 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72927 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110111 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145652 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195966 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193619 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279934 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328182 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157892 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143172 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 31340 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 25722 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 21954 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 19206 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 36945 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328183 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281417 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436524 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402420 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107640 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186729 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214885 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194785 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 279934 просмотра
Актуальное
Они не стоят внимания: российский журналист Познер прокомментировал протесты из-за его приезда в Грузию

Они не стоят внимания: российский журналист Познер прокомментировал протесты из-за его приезда в Грузию

Киев  •  УНН

 • 18336 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российский журналист Владимир Познер на своем официальном сайте прокомментировал акцию протеста, которая накануне прошла в Тбилиси из-за его приезд, передает УНН.

Цитата

“Я хотел бы объяснить, почему никому из (журналистов) я не дал комментарии по поводу того, что произошло в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидно: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Потому молчу и молчать буду”, — сказал Познер.

Что предшествовало

Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения телеведущего. В отеле, где они остановились, началась акция протеста. Познер был вынужден перебраться в другой отель, а затем покинул страну и вернулся в РФ.

Контекст

В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу “Имеди” Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазами были “ужасными”. “Драк было очень много при мне. О абхазах грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, они неполноценны. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал”, — цитировало Познера грузинское издание “Сова”. Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы