Они не стоят внимания: российский журналист Познер прокомментировал протесты из-за его приезда в Грузию

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“Я хотел бы объяснить, почему никому из (журналистов) я не дал комментарии по поводу того, что произошло в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидно: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Потому молчу и молчать буду”, — сказал Познер.

Что предшествовало

Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать день рождения телеведущего. В отеле, где они остановились, началась акция протеста. Познер был вынужден перебраться в другой отель, а затем покинул страну и вернулся в РФ.