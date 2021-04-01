У Тбілісі влаштували протест проти візиту журналіста Познера: у результаті він був змушений повернутися у РФ

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Російський телеведучий Володимир Познер приїхав в Тбілісі, щоб відсвяткувати день народження — 1 квітня йому виповнюється 87 років. Разом з ним в грузинську столицю прибули “до 50 представників російського шоу-бізнесу”, повідомило 31 березня “Грузія Online”.

Познер і його супутники зупинилися в готелі Vinotel Boutique Hotel. Біля готелю почалася акція протесту через висловлювання телеведучого про Абхазію. В акції протесту біля Vinotel взяли участь представники грузинського громадянського руху “Сірцхвіліа” (“Ганьба”), а також опозиційних партій “Європейська Грузія”, “Єдиний національний рух” і “Лело для Грузії”, повідомив грузинський Перший канал.

Протестуючі заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, так як він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли в свистки і барабанили по металевим поверхням, щоб, за власними словами, створити “дискомфорт” Познеру і його гостям. Їм також вдалося відключити електрику в будівлі готелю, повідомили телеканал “Руставі-2” і видання “Новини — Грузія”.

МВС Грузії заявило, що Познер законно в’їхав в країну, так як має громадянство США. До Vinotel прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними і учасниками акції відбулися зіткнення.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських. Вони переїхали в готель Rooms. Протестуючі теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю сирими яйцями.

Акция в Тбилиси против приезда российского журналиста Владимира Познера - здание гостиницы Rooms закидали яйцами. @vladimirpozner

Tornike Mandaria pic.twitter.com/Olmklr9JOv

Володимир Познер поїхав з Грузії раніше запланованого терміну, повідомив вранці 1 квітня телеканал “Руставі-2”. За його даними, Познера і декілька десятків його гостей в супроводі поліції вивезли з готелю Rooms на автобусі, який закидали яйцями учасники протесту. Познер і його гості відлетіли з Тбілісі чартерним рейсом. В аеропорту Тбілісі перед їх від’їздом мобілізували поліцію.

Контекст

У 2017 році в інтерв’ю грузинському телеканалу “Імеді” Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були “жахливими”. “Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам’ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав”, — цитувало Познера грузинське видання “Сова”. Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.