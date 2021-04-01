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В Тбилиси устроили протест против визита журналиста Познера: в результате он был вынужден вернуться в РФ

Киев  •  УНН

 • 14742 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет, из-за этого в грузинской столице собрался стихийный протест. Отель, где он остановился, забросали яйцами. Журналисту пришлось покинуть страну, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Детали

Российский телеведущий Владимир Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет. Вместе с ним в грузинскую столицу прибыли “до 50 представителей российского шоу-бизнеса”, сообщило 31 марта “Грузия Online”.

Познер и его спутники остановились в отеле Vinotel Boutique Hotel. Возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. В акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения “Сирцхвилиа” (“Позор”), а также оппозиционных партий “Европейская Грузия”, “Единое национальное движение” и “Лело для Грузии”, сообщил грузинский Первый канал.

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию Грузии, так как он не признает территориальную целостность страны. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы, по собственным словам, создать “дискомфорт” Познеру и его гостям. Им также удалось отключить электричество в здании гостиницы, сообщили телеканал “Рустави-2” и издание “Новости — Грузия”.

МВД Грузии заявило, что Познер законно въехал в страну, так как имеет гражданство США. К Vinotel прибыли полицейские. Они помешали протестующим прорваться в гостиницу, из-за чего между ними и участниками акции произошли столкновения.

После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских. Они переехали в отель Rooms. Протестующие тоже переместились к нему и стали забрасывать здание сырыми яйцами.

 Акция в Тбилиси против приезда российского журналиста Владимира Познера - здание гостиницы Rooms закидали яйцами. @vladimirpozner
 Tornike Mandaria pic.twitter.com/Olmklr9JOv

— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) March 31, 2021

Владимир Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока, сообщил утром 1 апреля телеканал “Рустави-2”. По его данным, Познера и несколько десятков его гостей в сопровождении полиции вывезли из отеля Rooms на автобусе, который закидали яйцами протестующие. Познер и его гости улетели из Тбилиси чартерным рейсом. В аэропорту Тбилиси перед их отъездом мобилизовали полицию.

Контекст

В 2017 году в интервью грузинскому телеканалу “Имеди” Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что отношения между грузинами и абхазцами были “ужасными”. “Драк было очень много при мне. Про абхазцев грузины говорили, что они чуть ли не слезли с деревьев, что они неполноценные. Я это очень хорошо помню. И никакой дружбы я не наблюдал”, — цитировало Познера грузинское издание “Сова”. Ведущего раскритиковали в Грузии. Сам он заявил, что сказал то, что думал.

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