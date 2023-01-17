«Воля» для вільних: перші 40 тис банок енергетика для підтримки бойового духу захисників

Обсяг благодійної допомоги склав 40 тисяч баночок, які вже підтримують тіло та бойовий дух бійців під Бахмутом, Херсоном та Запоріжжям. В подальшому компанія планує налагодити регулярні безоплатні поставки енергетика на фронт для наших військових.

Продукт вже отримав перші відгуки: «Спробував новий енергетик «ВОЛЯ» - класний, смачний, дійсно надає сили та бадьорості. Здивувало, що цей напій зроблений на основі мінеральної води. Дякую компанії IDS Ukraine за можливість одним з перших спробувати цей продукт. Перемога буде за нами!», - капітан А.Гончаренко, заступник командира батальйону з озброєння.

Новий напій стане у нагоді не лише українським захисникам. Відновлення сил та енергії потребують волонтери й люди, які через вимкнення електрики змушені працювати вночі або понаднормово. Спробувати новинку, яка вже підтримує наших захисників, можна з 18 січня, замовивши її на сайті національного оператора доставки води Mywatershop.ua. У звичайних магазинах енергетик «Воля» з'явиться у лютому.

Важливо зазначити, що IDS Ukraine допомагає країні та ЗСУ не лише через доброчинність. Хоч цей напрям наразі є одним з ключових у діяльності компанії. Новий продукт – це інвестиції в економіку країни, можливість зберегти робочі місця та платити зарплати співробітникам.