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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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«Воля» для свободных: первые 40 тыс банок энергетика для поддержки боевого духа защитников

Киев • УНН

 • 1615360 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. IDS Ukraine безвозмездно передала ВСУ первую партию своего нового продукта – энергетика «Воля» от «Моршинской». Ведь именно для них этот продукт является одним из самых необходимых для поддержания бодрости и концентрации в условиях активных боевых действий.

«Воля» для свободных: первые 40 тыс банок энергетика для поддержки боевого духа защитников

Объем благотворительной помощи составил 40 тысяч баночек, которые уже поддерживают тело и боевой дух бойцов под Бахмутом, Херсоном и Запорожьем. В дальнейшем компания планирует наладить регулярные безвозмездные поставки энергетика на фронт для наших военных.

Продукт уже получил первые отзывы: «Попробовал новый энергетик «ВОЛЯ» – классный, вкусный, действительно придающий силы и бодрости. Удивило, что этот напиток сделан на основе минеральной воды. Спасибо компании IDSUkraine за возможность одним из первых попробовать этот продукт. Победа будет за нами!», – капитан А.Гончаренко, заместитель командира батальона по вооружению.

Новый напиток будет полезен не только украинским защитникам. В восстановлении сил и энергии нуждаются волонтеры и люди, которые из-за отключения электричества вынуждены работать ночью или сверхурочно. Попробовать новинку, которая уже поддерживает наших защитников, можно с 18 января, заказав ее на сайте национального оператора доставки воды Mywatershop.ua. В обычных магазинах энергетик«Воля» появится в феврале.

Важно отметить, что IDS Ukraine помогает стране и ВСУ не только из-за благотворительности. Хотя это направление является одним из ключевых в деятельности компании. Новый продукт – это инвестиции в экономику страны, возможность сохранить рабочие места и платить зарплаты сотрудникам.

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