Володимирську гірку грунтовно укріплять, щоб врятувати філармонію, яка багато років руйнується - експерт

"Ви знали, що Національна філармонія України в Києві вже 40 років була під загрозою руйнування? Причиною цього була небезпечна зсувна ситуація на Володимирській гірці та в Хрещатому парку. Десятиліттями ця проблема чомусь нікого не цікавила. І тільки за останні роки Київська адміністрація провела першочергові роботи, завдяки яким вдалося врятувати будівлю. І зараз в планах - грунтовно зміцнити зсувонебезпечні схили, щоб остаточно убезпечити будова ", - пише експерт.

За його словами, активно про небезпечному становищі будівлі заговорили в 2008 році. Правда, тоді міська влада більше переживали за ділянку землі, ніж за саму будівлю. Та й боротьба за порятунок виглядала як перепалка на сторінках різних ЗМІ, замість проведення реальних робіт.

"Але після Революції Переваги стан речей, на щастя, змінилося. У нинішній міськадміністрації, мабуть, розуміють, що Філармонія - це, в першу чергу, історична будівля і його потрібно берегти. Недарма при реконструкції Володимирської гірки в минулому році була встановлена захист від зсувів. Якби не вона - через кілька років парк і його околиці просто почали б "плисти". Зараз же розроблений і вже починає впроваджуватися проект по зміцненню ділянки безпосередньо біля філармонії, щоб будівлі вже точно нічого не загрожувало. Схил тут грунтовно посилять, щоб забути про цю проблему в принципі ", - продовжує політолог.

Експерт вважає, що не можна залишити одне із знакових будівель міста без уваги.

"Це все добре, звичайно, але ось чого я не можу зрозуміти - як так може бути, що на протязі декількох десятиліть чиновникам було плювати на будівлю, яке у багатьох киян і гостей столиці асоціюється з містом? Плювати на історію, музику, навіть на те, що зсуви вплинуть на вуличний рух і можуть загрожувати життю та здоров'ю киян? Радує, що зараз ситуація йде на поправку, але питання до минулої влади залишаються ... "- резюмує Олексій Голобуцький.