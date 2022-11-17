Володимир Зеленський: понад 32 тисячі українців та українок нагороджено за оборону країни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму щовечірньому зверненні заявив, що підписав документи про нагородження державними нагородами 402 службовців ЗСУ України, передає УНН.
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"Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів. 402 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами", — сказав Зеленський.
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Загалом за час із 24 лютого вже понад 32 тис. українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях. 4950 із них – посмертно.
"Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу", — додав Президент.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський призначив нових начальників управлінь Служби безпеки України в Житомирській, Кіровоградській і Тернопільській областях.