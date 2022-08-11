Володимир Продивус: перше, що ми зробили після 24 лютого - звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот росії та білорусі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63003 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71778 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82975 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88269 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98737 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151609 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71198 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151628 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109932 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69491 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5м/с
51%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21413 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23027 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24223 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13314 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 14200 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62999 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151607 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175292 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151627 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262864 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96581 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99173 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43742 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47128 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61722 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Володимир Продивус: перше, що ми зробили після 24 лютого - звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот росії та білорусі

Київ • УНН

 • 139198 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Посада віце-президента Міжнародної асоціації боксу (IBA) дозволяє доносити позицію України на міжнародній спортивній арені та посилювати санкційний тиск на країну-агресора. Про це заявив президент Федерації боксу України, віце-президент IBA Володимир Продивус, передає УНН.

Володимир Продивус: перше, що ми зробили після 24 лютого - звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот росії та білорусі

Деталі

"Я використовую цю посаду, щоб доносити нашу українську позицію на міжнародній арені. Це головна боксерська організація світу. І для нас з вами – насамперед майданчик", — сказав Володимир Продивус.

Він зазначив, що відмова від цієї посади на знак протесту проти перебування на посту президента IBA росіянина Умара Умерова послабила б позиції України у великому спорті.

"Уявімо, що я це зробив (відмовився від посади віце-президента — ред.). Тиждень про це всі писали б, був би добрий піар-хід. А далі що? Про це всі забули б, а Україна втратила б свій вплив у IBA щонайменше на наступні 5 років. Ми 15 років працювали над тим, щоб кожна країна знала та поважала український бокс", — сказавши Володимир Продивус.

Додамо

Він зазначив, що присутність України в IBA допомогла, зокрема, запровадити санкції проти російських та білоруських боксерів: їм заборонено брати участь у всіх офіційних міжнародних змаганнях. "Перше, що ми зробили: звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот російської федерації та білорусі… Я знаю, що росіяни звернулися до суду і хочуть повернутися. Цього не буде. На нашому боці великий міжнародний колектив IBA, і зараз, коли я як віце-президент говорю, мене підтримують 99%", — заявив президент ФБУ.

Володимир Продивус також нагадав, що ні він, ні українська делегація не голосували за обрання Кремльова президентом IBA. А самого Продивуса на посаду віце-президента обрав незалежний конгрес асоціації: "Мені нема чого приховувати. Після 24 лютого моя позиція докорінно змінилася. Немає більше жодних братніх народів".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоСпорт
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,500.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.06
Ethereum
$1,619.66