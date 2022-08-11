Володимир Продивус: перше, що ми зробили після 24 лютого - звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот росії та білорусі

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"Я використовую цю посаду, щоб доносити нашу українську позицію на міжнародній арені. Це головна боксерська організація світу. І для нас з вами – насамперед майданчик", — сказав Володимир Продивус.

Він зазначив, що відмова від цієї посади на знак протесту проти перебування на посту президента IBA росіянина Умара Умерова послабила б позиції України у великому спорті.

"Уявімо, що я це зробив (відмовився від посади віце-президента — ред.). Тиждень про це всі писали б, був би добрий піар-хід. А далі що? Про це всі забули б, а Україна втратила б свій вплив у IBA щонайменше на наступні 5 років. Ми 15 років працювали над тим, щоб кожна країна знала та поважала український бокс", — сказавши Володимир Продивус.

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Він зазначив, що присутність України в IBA допомогла, зокрема, запровадити санкції проти російських та білоруських боксерів: їм заборонено брати участь у всіх офіційних міжнародних змаганнях. "Перше, що ми зробили: звернулися до всіх країн від імені IBA із закликом про бойкот російської федерації та білорусі… Я знаю, що росіяни звернулися до суду і хочуть повернутися. Цього не буде. На нашому боці великий міжнародний колектив IBA, і зараз, коли я як віце-президент говорю, мене підтримують 99%", — заявив президент ФБУ.

Володимир Продивус також нагадав, що ні він, ні українська делегація не голосували за обрання Кремльова президентом IBA. А самого Продивуса на посаду віце-президента обрав незалежний конгрес асоціації: "Мені нема чого приховувати. Після 24 лютого моя позиція докорінно змінилася. Немає більше жодних братніх народів".