Володар Кубку УЄФА поповнив ряди ФК "Зоря"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Луганська "Зоря" оформила трудові відносини з українським нападником Олександром Гладким, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Контракт розрахований терміном на один рік. Виступати в складі “Зорі” Гладкий буде під номером 11.
Колишній нападник збірної України приєднався до “Зорі” під час паузи в чемпіонаті, а в суботньому матчі з “Олександрією”, після передачі від Артема Громова, відзначився забитим голом.
Гладкий мав досвід виступів у складі донецького “Шахтаря” за який він провів майже півтори сотні матчів. Грав Олександр і в “Дніпрі”, і в “Металісті”. Зводила доля його і з “Динамо” і з “Карпатами”. В останні роки виступав в турецьких клубах — “Різеспор” і “Адана Демірспор”. Також має в своєму активі 11 матчів у складі збірної України.
Додамо, що у сезоні 2006-07 роках він ставав кращим бомбардиром чемпіонату України (13 голів), а у сезоні 2008-09 йому вдалося виграти Кубок УЄФА у формі “Шахтаря”.