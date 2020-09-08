Обладатель Кубка УЕФА пополнил ряды ФК "Заря"

Контракт рассчитан сроком на один год. Выступать в составе “Зари” Гладкий будет под номером 11.

Бывший нападающий сборной Украины присоединился к “Заре” во время паузы в чемпионате, а в субботнем матче с “Александрией”, после передачи от Артема Громова, отметился забитым голом.

Гладкий имел опыт выступлений в составе донецкого “Шахтера” за который он провел почти полторы сотни матчей. Играл Александр и в “Днепре”, и в “Металлисте”. Сводила судьба его и с “Динамо” и с “Карпатами”. В последние годы выступал в турецких клубах — “Ризеспор” и “Адана Демирспор”. Также имеет в своем активе 11 матчей в составе сборной Украины.

Добавим, что в сезоне 2006-07 годах он становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины (13 голов), а в сезоне 2008-09 ему удалось выиграть Кубок УЕФА в форме “Шахтера”.