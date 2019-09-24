Володар Континентального Кубку Матерухін перейшов в клуб УХЛ

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Нападник Олександр Матерухін підписав контракт з чинним чемпіоном України ХК "Донбас", інформує УНН з посиланням на прес-службу команди.

Досвідчений форвард раніше вже виступав у складі донецького клубу з 2011-го по 2013 роки. За цей час він ставав кращим гравцем Вищої хокейної ліги за показником "плюс/мінус", ставав чемпіоном України у складі "Донбасу-2", а також вигравав Континентальний кубок IIHF-2013.

Грав за юнацьку, молодіжну і національну збірні України. З головною командою країни двічі грав у елітному дивізіоні чемпіонату світу, вигравав Дивізіон ІВ, брав участь в двох олімпійських кваліфікаціях.

Також має за плечима досвід 220 ігор в Континентальній хокейній лізі за "Донбас" і мінське "Динамо". Сезон 2018/19 провів у складі "Югри", яка виступає в ВХЛ. Там його статистика склала 49 матчів "регулярки" 35 очок (12 шайб + 23) і 3 гри в плей-офф (0 + 1).

Зауважимо, що за довгу кар'єру хокеїст встиг пограти за "Юність" з Мінська, "Нєман" Гродно, "Динамо" Мінськ, "Могильов", "Луізіану Айс Гейторс", "Пенсаколу Айс Пілотс", "Річмонд Ренегейдс", "Сокол-2", "Х'юстон Аерос".

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