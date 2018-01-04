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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Volkswagen та Adidas відкинули обвинувачення у торгівлі з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Німецькі концерни Volkswagen та Adidas відкинули обвинувачення у торгівлі з окупованим Кримом. Про це вони заявили у відповідь на запити Deutsche Welle, передає УНН.

Volkswagen та Adidas відкинули обвинувачення у торгівлі з Кримом

"Звісно, бренди концерну Volkswagen дотримуються санкцій та виконують ухвалені рішення. Протилежні оцінки викликають у нас подив", - заявили у прес-службі автовиробника.

Фірма Adidas також доволі лаконічно зазначила, що дотримується чинного законодавства.

"Adidas в принципі дотримується чинного законодавства", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін пригрозив "юридичними методами" компаніям Volkswagen та Adidas у зв'язку з тим, що вони досі продовжують роботу у Криму. 

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