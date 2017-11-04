Волкер запропонував не пов'язувати врегулювання на Донбасі з Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Американська адміністрація не збирається пов'язувати врегулювання питання на сході України з Кримом, не дивлячись на те, що не визнає Крим російським. Про це заявив спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо у нас є шанс домогтися прогресу по одному з конфліктних районів - схід України,.. то нам слід забезпечити прогрес, а не вагатися через Крим. Але це не змінює нашого підходу до Криму", - зазначив він і уточнив, що США не збираються визнавати Крим російським.
К.Волкер також пояснив, що країни Заходу готові пом'якшувати введені проти Росії санкції залежно від прогресу на Донбасі.
Якщо мінські угоди виявляться "повністю імплементованими, то буде пом'якшення санкцій, відповідне цьому", пообіцяв К.Волкер.
Нагадаємо, К.Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков обговорять врегулювання конфлікту на Донбасі 13 листопада в Белграді.