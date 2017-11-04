Волкер предложил не увязывать урегулирование на Донбассе с Крымом

"Если у нас есть шанс добиться прогресса по одному из конфликтных районов - восток Украины,.. то нам следует обеспечить прогресс, а не колебаться из-за Крыма. Но это не меняет нашего подхода к Крыму", - отметил он и уточнил, что США не собираются признавать Крым российским.

К.Волкер также пояснил, что страны Запада готовы смягчать введенные против России санкции в зависимости от прогресса на Донбассе.

Если минские соглашения окажутся "полностью имплементованными, то будет смягчение санкций, соответствующее этому", пообещал К.Волкер.

Напомним, К.Волкер и помощник президента России Владислав Сурков обсудят урегулирование конфликта на Донбассе 13 ноября в Белграде.