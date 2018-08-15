Волкер: говорити про зняття санкцій з РФ можна лише після імплементації мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Говорити про скасування санкцій з Російської Федерації можна тоді, коли вона буде згодна на імплементацію пунктів мінських угод. Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Прямий” спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
“Санкції, я думаю, мають вже ефект. Вони не змінили фундаментально політику Росії щодо Криму або Донбасу ще, але, я знаю, що вони створюють тиск і є побажання з російської сторони, щоб якось ці санкції зняли. Отже, ми бачимо, що той тиск, який створюється, він посилює нашу переговірну позицію. Якщо вони будуть згодні на імплементацію пунктів мінських домовленостей, лише тоді можна говорити про їхню відміну. В інакшому випадку ці санкції будуть лише посилюватися”, — наголосив він.
Волкер зазначив, що на сьогодні вони мають багато пакетів санкцій проти Росії, які пов’язані з отруєнням Скрипалів, з ситуацією в Україні, з порушеннями прав людей.
“І ми просто хочемо показати Росії, що ситуація не може продовжуватися. Ми хочемо, щоб Росія виступила вперед з пропозиціями до покращення ситуації та досягнення миру. А до того ми будемо шар за шаром накладати наступні санкції, поки Росія не почне співпрацювати для знаходження рішення”, — резюмував спецпредставник США по Україні.
Як повідомляв УНН, спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що політика Заходу щодо України була несподіванкою для Кремля.