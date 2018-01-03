Патрульний на "єврономерах" спричинив смертельну ДТП: вирішують питання про відсторонення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Ковелі у Волинській області 23-річний патрульний поліцейський на іномарці з європейськими номерами спричинив смертельну ДТП. Про це кореспонденту УНН речник патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.
"Вчора, близько 16:00 у місті Ковель, працівник патрульної поліції області, перебуваючи поза службою, їхав по дорозі на автомобілі BMW на номерах з іноземною реєстрацією. У якийсь момент він наздогнав автомобіль ВАЗ, в результаті чого обидві машини "злетіли" в кювет. Внаслідок ДТП загинув пасажир автомобіля ВАЗ, а його водій знаходиться в лікарні", - розповіла О.Бузулук.
Речниця додала, що за результатами медичного огляду працівник поліції на момент ДТП був тверезий.
"Окрім того, в управлінні патрульної поліції також ініційована внутрішня перевірка та вирішується питання про відсторонення від роботи цього працівника. Додам, що цей поліцейський прийняв присягу лише 19 грудня 2017 року", - резюмувала О.Бузулук.
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За фактом ДТП відкрито кримінальну справу та встановлюються всі деталі.
Нагадаємо, в Італії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок і легкового автомобіля загинули шестеро людей.