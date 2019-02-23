Волейболістки "Хіміка" вшосте виграли Кубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У запорізькому Палаці спорту “Юність” відбувся поєдинок за Кубок України з волейболу серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВК “Хімік”.
“Хімік” був кращим за “Орбіту” в кожному з трьох сетів — 25:20, 25:16, 25:21.
“Хімік”: Дудник 16, Карпець 15, Дрозд 6, Бойко 16, Микитюк 7, Напалкова 2, Немцева (л), Степанівська (к), Велікоконь.
“Орбіта”: Пасс 9, Лучко 6, Грицуняк (к) 2, Пугач 4, Димар 12, Савченко 9.
Варто відзначити, що “Хімік”, обігравши запорізьку “Орбіту-ЗНУ-ОДЮСШ”, в 6-й раз поспіль завоював Кубок України. Це 17-й трофей в клубній колекції волейбольної команди Одеського припортового заводу.