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Волейболістки "Хіміка" вшосте виграли Кубок України

Волейболістки "Хіміка" вшосте виграли Кубок України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. У запорізькому Палаці спорту “Юність” відбувся поєдинок за Кубок України з волейболу серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВК “Хімік”.

“Хімік” був кращим за “Орбіту” в кожному з трьох сетів — 25:20, 25:16, 25:21.

“Хімік”: Дудник 16, Карпець 15, Дрозд 6, Бойко 16, Микитюк 7, Напалкова 2, Немцева (л), Степанівська (к), Велікоконь.

“Орбіта”: Пасс 9, Лучко 6, Грицуняк (к) 2, Пугач 4, Димар 12, Савченко 9.

Варто відзначити, що “Хімік”, обігравши запорізьку “Орбіту-ЗНУ-ОДЮСШ”, в 6-й раз поспіль завоював Кубок України. Це 17-й трофей в клубній колекції волейбольної команди Одеського припортового заводу.

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