Волейболісти "Локомотива" здобули восьму перемогу в чемпіонаті України

З початку матчу господарі нав'язали боротьбу на рівних записному фавориту зустрічі. Щоправда, коли до справи взялися лідери "залізничників", ініціатива знову перейшла до них, і вони не тільки вирвали кінцівку стартового сету – 22:25, але й відчутно домінували протягом усього другого – 14:25.

Натомість, коли знову дозволили собі трохи збавити оберти, відповідь підопічних Володимира Романцова виявилася більш жорсткою. Шаповал і компанія вже самі втекли у солідний відрив, нівелювати який не дозволяли майже до кінця партії. Тоді, поступаючись – 19:24, волейболісти "Локомотива" спромоглися чотири розіграші завершити на власну користь. Проте не більше. "Юракадемія" таки виграла сет 25:23. Проте діючий чемпіон довів кінцівку поєдинку на свою користь – 21:25.

Відзначимо, що в інших протистояннях ВК "МХП-Вінниця" поступилася вдома ВК "Серце Полісся" 2:3, у зустрічі аутсайдерів КП ВК "Дніпро" обіграв "Буревісник-ШВСМ" 3:2.

Додамо також, "Локомотив" лідирує в гонці лідерів чемпіонату з 8 звитягами та 1 програшем. "Юракадемія" займає 6-ту позицію – 4:5.

Як повідомляв УНН, волейболіст збірної України продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.